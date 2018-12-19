Последнее обновление: 19.12.2018 11:55

Илон Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Об этом Илон Маск сообщил в Twitter.

Маск также отметил, что так можно использовать не только Tesla, но и другие электрокары.

По словам изобретателя, в тоннеле можно безопасно ездить на скорости свыше 150 миль/час. С такой скоростью это ощущается как телепортация в черте города.

Как сообщалось, Маск сначала анонсировал открытие тоннеля на 10 декабря, но затем сообщил о задержании на 8 дней.

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