Илон Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Об этом Илон Маск сообщил в Twitter.

Маск также отметил, что так можно использовать не только Tesla, но и другие электрокары.

По словам изобретателя, в тоннеле можно безопасно ездить на скорости свыше 150 миль/час. С такой скоростью это ощущается как телепортация в черте города.

Как сообщалось, Маск сначала анонсировал открытие тоннеля на 10 декабря, но затем сообщил о задержании на 8 дней.