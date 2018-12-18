Украина настаивает на присутствии миссии ОБСЕ в акватории Азовского моря

Украина настаивает на присутствии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в акватории Азовского моря. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко по результатам встречи с председателем общего комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргаретой Неллен.

"В понедельник встретилась с председателем общего комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргаретой Неллен и коллегами из Ассамблеи... Мы настаиваем на присутствии мониторинговой миссии СММ в акватории Азовского моря. Мандат ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, поэтому важно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны от тяжелого оружия и техники в соответствии с Минскими договоренностями. Единственная страна, которая это блокирует, - это РФ", - отметила она.

Геращенко, по ее словам, призвала ПА ОБСЕ обратить особое внимание на этот вопрос и провести на следующей сессии ОБСЕ специальные дебаты по милитаризации Азова и захваченных украинских военнопленных.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы эскалации агрессии России в Азовском море, обеспечения мирного урегулирования ситуации в Донбассе в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ, подчеркнула первый вице-спикер.

25 ноября 2018 года вследствие вооруженной атаки кораблей РФ в районе Керченского пролива были повреждены украинские военные суда, а члены экипажей - захвачены в плен. После непродолжительного пребывания в Крыму украинских моряков перевезли в Москву.

Украина и мировое сообщество признали захваченных моряков военнопленными, но власти РФ хотят судить их как простых граждан, которые якобы нарушили российскую границу. 11 декабря 2018 года началось следствие.