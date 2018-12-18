Япония увеличит закупку военной техники у США для противостояния Китаю и России

Япония в ближайшие пять лет ускорит выделение средств на закупку передовых истребителей, ракет большой дальности и другого оборудования для поддержки американских сил в рамках стратегического соперничества с Россией и Китаем в регионе, говорится в двух правительственных документах, обнародованных во вторник.

Планы подчеркивают стремление Японии стать региональной державой на фоне наращивания военного потенциала Китая и все более напористой России, оказывающих давление на США, союзника Токио.

“Соединенные Штаты остаются самой могущественной страной в мире, но на поверхность выходит национальное соперничество, и мы признаем важность стратегической конкуренции с Китаем и Россией, поскольку они бросают вызов региональному порядку”, - говорится в проекте десятилетней оборонной программы, одобренном во вторник правительством премьер-министра Синдзо Абэ.

В документе говорится, что наибольшее влияние на планы Японии в области обороны в последнее время оказали Соединенные Штаты, а также Китай, Северная Корея и Россия.

Китай, вторая по величине экономика в мире, отправляет все больше кораблей и воздушных судов для патрулирования вод вблизи Японии, в то время как Северная Корея пока не выполнила обещание свернуть свою ядерную и ракетную программу.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сказала, что Япония “поет все ту же старую песню” и делает “бездумные замечания” об обычных мерах Китая в области обороны.

В соответствии с отдельным пятилетним планом закупок, утвержденным во вторник, Япония планирует купить 45 истребителей F-35 стоимостью около $4 миллиардов у Lockheed Martin Corp в дополнение к 42 уже заказанным самолетам.

Другое производимое в США оборудование из списка закупок Японии включает в себя два комплекса ПРО Aegis Ashore, четыре самолета-заправщика KC-46 Pegasus, изготавливаемых Boeing Co, и девять самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye компании Northrop Grumman.

Япония планирует потратить 25,5 триллиона иен ($224,7 миллиарда) на военную технику в ближайшие пять лет, что на 6,4 процента превышает предыдущий пятилетний план.