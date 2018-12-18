Суд США во вторник огласит приговор экс-советнику Трампа в рамках связанного с Россией дела

Суд в Вашингтоне во вторник огласит приговор бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну, обвиняемому в даче ложных показаний ФБР в рамках дела, связанного с расследованием возможного сговора штаба Дональда Трампа с Москвой в преддверии выборов 2016 года.

Окружной судья огласит приговор Флинну в 11:00 по местному времени.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который руководит расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы, попросил судью не приговаривать Флинна, генерал-лейтенанта в отставке, к тюремному заключению, поскольку он бывший военный и оказал “значительную” помощь следствию.

В декабре 2017 года Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно содержания своих бесед с Сергеем Кисляком, который на тот момент был послом РФ в Вашингтоне.

Согласно тексту договоренности Флинна с прокурорами, в январе 2017 года он сообщил следователям, что не разговаривал с Кисляком об американских санкциях против России, тогда как на самом деле этот вопрос обсуждался.

Дача ложных показаний ФБР влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако, по условиям сделки с прокурорами, Флинн может получить от нуля до шести месяцев тюрьмы.

Адвокаты Флинна просили суд приговорить его максимум к году условного срока и 200 часам общественных работ.

Флинн - пока единственный член администрации Трампа, который признал себя виновным в преступлении, выявленном в ходе расследования Мюллера.

Трамп отрицает какой-либо сговор с Москвой, называя расследование Мюллера “охотой на ведьм”. Россия, вопреки выводам американских спецслужб, отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы.