Правительство Италии согласовало новый проект бюджета, ждет одобрения ЕС

Итальянское коалиционное правительство согласовало “цифры и содержание” проекта бюджета на 2019 год, который направит на рассмотрение Брюсселю в попытке избежать санкций Евросоюза, связанных с планами Рима повысить дефицит бюджета, сообщила в понедельник представитель партии “Лига”.

Еврокомиссия в ноябре сообщила, что проект бюджета Италии на 2019 год не соответствует правилам еврозоны, и объявила о запуске дисциплинарной процедуры, призванной вынудить Рим сократить дефицит бюджета.

“Мы пришли к соглашению о дальнейших бюджетных сокращениях, которые ЕС, вероятно, оценит”, - цитирует агентство Ansa вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который также является главой входящей в правящую коалицию партии “Лига”.

Он не раскрыл подробностей. Первоначальный проект бюджета предусматривал дефицит в 2,4 процента ВВП в 2019 году по сравнению с 1,8 процента в 2018 году. Дефицит в пересмотренном плане, представленном на прошлой неделе, понижен до 2,04 процента ВВП.

Представитель Еврокомиссии сказал в понедельник, что Брюссель продолжает переговоры о бюджете с Италией, и отказался уточнить, будет ли внесенных Римом изменений достаточно, чтобы избежать санкций ЕС.