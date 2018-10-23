Италия готова скорректировать бюджет в случае отрицательной реакции рынков - газета

Коалиционное правительство Италии готово скорректировать спорный бюджет на 2019 год в случае отрицательной реакции рынков и резкого увеличения разрыва в доходности 10-летних госбондов Италии и Германии, сообщила во вторник газета Il Messaggero.

В понедельник правительство Италии сообщило, что будет придерживаться своих планов, но признало, что бюджет с дефицитом в 2,4 процента ВВП в 2019 году не соответствует Пакту стабильности и роста Евросоюза - соглашению стран блока о налоговой и бюджетной политике.

Газета не сообщила, окажется ли дефицит бюджета в рамках альтернативного плана ниже 2,4 процента ВВП. В то же время издание сообщило, что альтернативный проект не предусматривает выхода Италии из еврозоны.

Еврокомиссия на прошлой неделе уже направила Риму письмо с предупреждением относительно бюджетных планов. В конечном итоге Брюссель может отказаться одобрить проект бюджета Италии и наложить на страну штраф. Во вторник Еврокомиссия должна принять решение о следующем шаге в отношении Рима.