Италия повысила целевой уровень дефицита бюджета, несмотря на предупреждения ЕС

Правительство Италии в четверг утвердило целевой уровень дефицита бюджета на ближайшие три года на уровне 2,4 процента ВВП, несмотря на возражения ЕС и министра экономики страны Джованни Трии.

Триа призывал утвердить показатель на 2019 год в 1,6 процента на фоне призывов Евросоюза к сокращению дефицита бюджета для борьбы с высоким уровнем долга страны.

Коалиционное правительство, сформированное в июне партиями “Движение пяти звезд” и “Лига”, призывало к дефициту около 2,4 процента от ВВП для финансирования дорогостоящих предвыборных обещаний.

“Внутри правительства достигнуто соглашение о 2,4 процента (дефицита), мы удовлетворены, это бюджет для реализации изменений”, - говорится в совместном заявлении лидеров двух партий, Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини.

Хотя заявление, похоже, касалось лишь 2019 года, правительственные чиновники и министр юстиции Альфонсо Бонафеде позднее сказали, что такой же целевой уровень дефицита сохранится на протяжении трех лет, до 2021 года.

Итальянские активы оказались под давлением в пятницу, поскольку финансовые рынки ждали, что Триа будет противостоять призывам Сальвини и Ди Майо об увеличении расходов.

Триа не прокомментировал решение правительства, однако Ди Майо и другие правительственные чиновники сказали, что министр не намерен уходить в отставку.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал на свой странице в Facebook, что целевые уровни бюджета являются “взвешенными, разумными и смелыми” и “обеспечат более устойчивый рост экономики и существенный социальный прогресс для нашей страны”.

По его словам, бюджетный план включает “крупнейшую в истории Италии программу государственных инвестиций”.

Дефицит бюджета в 2,4 процента не превышает установленного правилами ЕС максимального уровня в 3,0 процента, однако ранее Италия обещала Брюсселю радикально снизить дефицит для ограничения роста объемного госдолга.