Могерини озвучила позицию ЕС по Керченскому кризису

Европейский Союз имеет четкую, твердую и единую позицию относительно событий в районе Керченского пролива и требует немедленного освобождения захваченных Россией украинских кораблей и военнослужащих. Об этом в понедельник во время пресс-конференции по итогам 5-го заседания Совета Ассоциации ЕС-Украина заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

«Наша встреча проходила на фоне эскалации вокруг Керченского пролива, и это было первым вопросом, который мы обсудили с Премьер-министром (Украины) этим утром. Европейский Союз был единым и твердым с самого начала, говоря, что нет никакого оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и что все захваченные моряки, как и захваченные корабли, должны быть освобождены. Через Керченский пролив должен быть обеспечен свободный проход согласно международному законодательству», - подчеркнула Высокий представитель ЕС.

Она напомнила, что позицию Евросоюза по этому вопросу была подтверждена на уровне глав государств и правительств 29 стран-членов во время встречи в минувший четверг в Брюсселе.

Могерини подтвердила, что Евросоюз продолжает поддерживать Украину на пути реформ.

«Сегодня мы имели возможность еще раз напомнить, как мы ценим наши отношения с Украиной, как сильно мы поддерживаем Украину, в частности, в процессе реформ, что было отражено в одном из финансовых соглашений, которые мы подписали сегодня утром в ходе Совета Ассоциации», - добавила Высокий представитель ЕС.