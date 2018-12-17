Volkswagen отзывает в РФ 4,32 тыс. кроссоверов Tiguan из-за проблем с электрикой

Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen AG ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 4,320 тыс. автомобилей Volkswagen Tiguan.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2018 гг., с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва Volkswagen Tiguan с эстетической подсветкой панорамного подъёмно-сдвижного стеклянного люка (код комплектации: 3FJ) определённого периода выпуска является проникновение влаги в светодиодный модуль эстетической подсветки. В результате этого может возникнуть короткое замыкание в светодиодном модуле с последующим тепловыделением", - отмечают в ведомстве.

Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев отзываемых Volkswagen Tiguan о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На отзываемых Volkswagen Tiguan будут установлены два кабель-адаптера (один со стороны водителя и один - со стороны переднего пассажира) "со встроенным предохранителем между областью подачи питания и светодиодным модулем эстетической подсветки панорамного подъёмно-сдвижного стеклянного люка". Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Автомобили Volkswagen Tiguan выпускаются на заводе "Фольксваген Груп Рус" в Калуге.