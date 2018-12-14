Президент Косово заявил, что создаваемая армия будет союзником НАТО

Создаваемая армия самопровозглашенной республики Косово станет активным партнером и преданным союзником НАТО, заявил в пятницу косовский президент Хашим Тачи.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики утвердили в пятницу пакет законопроектов о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов.

"Армия (самопровозглашенного) Косово станет многонациональной, профессиональной силой, которая будет служить для всех. Мы продолжим работу с нашими партнерами. Косово сохранит свое решительное союзничество с НАТО", - заявил Тачи журналистам на пресс-конференции в Приштине.

"Мы будем работать со всеми нашими союзниками. Связь, которая есть и которая всегда будет у Косово с НАТО, имеет огромное значение", - отметил глава непризнанного ООН государства.

При этом, как заявил ранее в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО сожалеет, что власти Косово приняли несвоевременное решение об изменении мандата сил безопасности, несмотря на обеспокоенность НАТО, альянсу теперь придется пересмотреть уровень взаимодействия с ними.

Американское посольство в Приштине в пятницу сообщило, что США ожидают, что формируемая армия самопровозглашенной республики Косово продолжит сотрудничество с контингентом KFOR под эгидой НАТО.