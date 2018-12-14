Лукашенко заявил о потере Беларусью до $10,8 млрд из-за налогового маневра РФ

Потери Беларуси из-за налогового маневра в РФ составят до $10,8 миллиарда до 2024 года, а неспособность стран договориться разрушает их союз. Об этом заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских региональных СМИ.

“Разрушается основа нашего союза, в который вы нас зазывали... Шантажировать нас, пытаться наклонить, стать коленом на грудь – бесполезно, - сказал он. - Если руководство России нас не слышит, я могу задать им один вопрос: “Зачем вы идете на уничтожение Беларуси?”.

Ранее Минск оценивал потери своего бюджета из-за налогового маневра в России в 600 миллионов рублей (около $300 млн) в 2019 году.

Лукашенко в пятницу также сказал, что Москва обещала Минску начать переговоры о цене на поставки газа с 2020 года, но пока отказывается это делать.

В 2019 году РФ будет поставлять газ Беларуси по цене $127 за 1000 кубометров.