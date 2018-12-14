Более 700 миллионов человек в мире живут в бедности - глава МОТ

Более 700 миллионов человек в мире сегодня живут в бедности, около 200 миллионов являются безработными, заявил в пятницу генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер.

Райдер в четверг прибыл с визитом в Узбекистан, где провел переговоры в правительстве страны. В пятницу он принимает участие в международной конференции "Будущее сферы труда: инициативы по обеспечению достойной занятости".

"Сегодня практически 200 миллионов людей не имеют работы по миру, бедность является реальностью для более чем 700 миллионов людей", - сказал Райдер на открытии конференции. По его оценке, в странах Евросоюза более 20% населения подвержены риску бедности и "социальной инклюзивности".

Гендиректор МОТ отметил, что новый мир рынка труда требует разработки новых моделей, правил и стандартов по обеспечению социальной защиты и достойного труда. "Мы сталкиваемся со страхом - но не по отношению к тому, что можно потерять работу, а потерять свою гуманность и достоинство", - отметил Райдер.

По его мнению, большим опасением является то, что сегодня общество не всегда может справедливо применить достижения науки и инноваций на рынке труда. "Новый мировой рынок труда формирует перед нами моральные и этические задачи на данные вызовы", - добавил гендиректор МОТ.

В конференции принимают участие около 100 представителей ведомств по труду из десяти стран, а также ПРООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, Международной организации по миграции, Азиатского банка развития.