Инаугурация Трампа стала поводом для уголовного расследования

Дорогостоящая инаугурация президента США Дональда Трампа стала поводом для уголовного расследования, начатого прокуратурой Манхэттена.

На инаугурацию была потрачена рекордная сумма - 107 млн долларов, и органы юстиции проверяют, не пошел ли Белый дом на уступки спонсорам в обмен на финансирование этого мероприятия, сообщила в четверг, 13 декабря, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Как сообщает издание, расследование, начатое на фоне дела бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, находится еще на ранней стадии. Прокуратура подозревает, что часть средств на инаугурацию Трампа могла быть предоставлена в обмен на политические уступки, влияние на политические фигуры или на доступ к будущей администрации США. Представитель прокуратуры Манхэттена отказался от комментариев.

Как сообщает WSJ, в феврале стало известно, что четверть инаугурационного бюджета - 25,8 млн долларов - получила компания WIS Media Partners, которую возглавляет Стефани Уинстон Уолкофф - близкая подруга первой леди США Мелании Трамп. Самой Уолкофф и ее партнерам досталось 1,6 млн долларов, остальное ушло субподрядчикам.

Инаугурационный комитет, в соответствии с требованиями законодательства США, раскрыл данные лишь о пяти самых крупных спонсорах церемонии. В результате известно об источнике 61 млн долларов. Откуда взялись остальные средства для проведения инаугурации Трампа, в Белом доме не сообщили.