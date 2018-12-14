IDC ожидает сокращения мирового рынка смартфонов в 2018 году

Мировые продажи смартфонов продолжат снижение в 2018 году перед слабым восстановлением в 2019 году и дальнейшим ростом, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

В 2018 году поставки снизятся на 3%, до 1,42 млрд устройств против 1,47 млрд устройств годом ранее, полагают эксперты IDC. В 2019 году прогнозируется рост на 2,6%.

Ожидается, что в 2022 году продажи смартфонов достигнут 1,57 млрд единиц.

В Китае, на который пришлось 30% продаж в 2017 году, может быть зафиксировано снижение продаж на 8,8% в текущем году, нулевой рост в следующем и подъем до 2022 года.

В США также прогнозируется рост рынка смартфонов в 2019 году (на 2,1%) после отрицательной динамики в 2018 году.

IDC предполагает, что продажи смартфонов с экранами более 5,5 дюймов в текущем году составят 947,1 млн, или две трети всего рынка, увеличившись в полтора раза. Ожидается, что в 2022 году устройства с большими экранами будут занимать 87,7% рынка.

Также эксперты прогнозируют дальнейшую монополизацию рынка операционных систем для смартфонов. По оценкам IDC, к 2022 году на рынке по сути останутся два игрока - Android (86,2% рынка) и iOS (13,8%). Продажи устройств на других ОС составят порядка 100 тыс. в год.