Последнее обновление: 13.12.2018 17:58

Трамп утвердил стратегию американской политики в Африке

резидент США Дональд Трамп утвердил основные направления политики страны на Африканском континенте, сообщил в четверг советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент утвердил стратегию вчера, она начинает действовать немедленно", - заявил Болтон в Heritage Foundation в Вашингтоне, где он представил новую стратегию США в Африке.

Советник отметил, что одним из ключевых элементов стратегии будет переход к адресному оказанию помощи африканским странам и повышение эффективности такой помощи при отказе от неэффективных трат.

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