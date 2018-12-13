Трамп утвердил стратегию американской политики в Африке

резидент США Дональд Трамп утвердил основные направления политики страны на Африканском континенте, сообщил в четверг советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент утвердил стратегию вчера, она начинает действовать немедленно", - заявил Болтон в Heritage Foundation в Вашингтоне, где он представил новую стратегию США в Африке.

Советник отметил, что одним из ключевых элементов стратегии будет переход к адресному оказанию помощи африканским странам и повышение эффективности такой помощи при отказе от неэффективных трат.