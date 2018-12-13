НАТО поставит Украине оборудование для защищенной связи

НАТО планирует к концу года передать вооруженным силам Украины оборудование для обеспечения защищенных коммуникаций, сообщил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

"НАТО предоставляет Украине сильную политическую и практическую поддержку. Это включает порядка 40 миллионов евро, обещанные союзниками в трастовые фонды для Украины, которые помогают улучшать управление и коммуникации... И сегодня я объявил Порошенко, что мы поставим оборудование для защищенных коммуникаций для ВС Украины к концу этого года", - сообщил Столтенберг в четверг журналистам после встречи с украинским президентом.

Он напомнил, что "НАТО увеличила присутствие в Черноморском регионе в последние годы и продолжит оценивать свое присутствие там".

Столтенберг также отметил, что НАТО признала стремление Киева в альянс и "хочет, чтобы Украины достигла в этом успеха и готов помогать в этом".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.