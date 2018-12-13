В Беларуси потери бюджета в 2019 году из-за налогового маневра в РФ оценивают в $300 млн

Министерство финансов Беларуси оценивает потери бюджета страны в 2019 году на уровне 630 млн рублей (чуть более $300 млн) из-за начала реализации в РФ налогового маневра

"Суммарно бюджетные потери ( из-за налогового маневра) составляют 630 млн белорусских рублей", - заявил министр финансов Максим Ермолович журналистам в четверг в Бресте.

По его словам, республиканский бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики и учитывает негативное влияние налогового маневра на бюджет.

"Поэтому в бюджет заложен самый худший сценарий развития этих переговоров (по налоговому маневру)", - подчеркнул он.

В целом говоря о потерях Беларуси из-за налогового маневра в ближайшие годы, глава Минфина отметил, что "действительно видел оценки ( потерь) от $8 до $12 млрд".

"Оценки могут быть самые разные, они зависят от цены на нефть, и можно здесь фантазировать сколько угодно", - сказал министр

Он выразил надежду, что на переговорах удастся избежать таких существенных потерь.

"Мы найдем решение этой проблемы в ближайшее время", сказал глава Минфина Беларуси, которого цитируют СМИ.