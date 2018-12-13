В Европарламенте приняли резолюцию против Nord Stream 2

Члены Европарламента признали позитивный курс реформ в Украине, осудив агрессию России в Керченском проливе и строительство Nord Stream 2.

"Парламент принял резолюцию 433 голосами, против - 105, 30 воздержались", - говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Отмечается, что поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода Nord Stream 2, который идет в обход Украины, «поскольку это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности». Поэтому они призывают к его отмене.