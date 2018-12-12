Китай к 2035 году намерен построить свыше 200 аэропортов

Китай планирует к 2035 году построить свыше 200 аэропортов и создать несколько региональных транспортных узлов, пишет газета China Daily со ссылкой на Управление гражданской авиации Китая (CAAC).

По состоянию на конец октября в Китае насчитывалось 234 гражданских аэропорта, их количество планируется увеличить до порядка 450 к 2035 году, говорится в документе CAAC о развитии гражданской авиации. Воздушные гавани мирового класса будут построены в дельте реки Янцзы, в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в регионе "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь, а также в городском кластере Чунцин-Чэнду.

По итогам 2017 года китайские аэропорты обслужили 552 млн пассажиров и, по прогнозу, к 2020 году эта цифра возрастет до 720 млн человек.

Как ожидается, к 2035 году Китай превзойдет США и превратится в крупнейший рынок воздушных пассажирских перевозок в мире. На КНР будет приходиться четверть общемирового спроса на авиапутешествия.