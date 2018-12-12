Завтра парламент Франции проголосует о вотуме недоверия правительству

В четверг парламент Франции проведет голосование о вотуме недоверия правительству премьера Эдуара Филиппа, передает Bloomberg.

С инициативой такого голосования ранее выступил ряд левых партий.

Однако, отмечает агентство, голосование вряд ли завершится не в пользу правительства: так, партия президента Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" имеет 309 депутатов в 577-местной нижней палате парламента, и к тому же, в их союзниках числятся центристы, а это еще не менее 74 голосов. В то же время, левые партии располагают лишь 62 мандатами.

В свою очередь Э.Филипп заявил, что перед голосованием он представит детальный план бюджета Франции на будущий год. Ранее он также выступил в поддержку экономических мер, предложенных Э.Макроном после серии протестов "желтых жилетов".

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты".

В понедельник президент Франции Э.Макрон в телеобращении к народу объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Однако министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник в парламенте, заявил, что меры, объявленные Э.Макроном в ответ на массовые протесты, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро. По оценкам Ж.Дарманена, дефицит бюджета Франции в 2019 году может достичь 3,4% ВВП.