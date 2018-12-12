США станут крупнейшим в мире нефтепроизводителем по итогам 18г - EIA

Темпы роста нефтедобычи в США в 2018 году могут оказаться немного ниже прогнозировавшихся ранее, сообщило Управление энергетической информации (EIA) во вторник.

При этом добыча достигнет исторического пика в 10,88 миллиона баррелей в сутки, позволив США стать крупнейшим в мире нефтепроизводителем.

Ожидается, что объем добычи в 2018 году вырастет на 1,53 миллиона баррелей в сутки до 10,88 миллиона баррелей в сутки, в то время как ранее EIA прогнозировало увеличение на 1,55 миллиона баррелей в сутки. Предыдущий максимум годовой нефтедобычи в 9,6 миллиона баррелей в сутки был зафиксирован в 1970 году, показали данные.

В 2019 году добыча нефти в США, как ожидается, составит в среднем 12,06 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 1,18 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, сообщило EIA. Предыдущий прогноз предусматривал увеличение добычи на 1,16 миллиона баррелей в сутки.

Сланцевая революция позволила США получить рекордный объем нефти в текущем году и стать крупнейшим в мире нефтепроизводителем, обойдя Россию и Саудовскую Аравию.

“США завершат 2018 год в роли крупнейшего в мире производителя нефти”, - сказала руководитель EIA Линда Капуано.

Цены на нефть упали более чем на 30 процентов с пиков почти четырех лет, достигнутых в начале октября, из-за беспокойства о перенасыщении рынка.

Спрос на нефть в 2019 году, как ожидается, вырастет на 330.000 баррелей в сутки до 20,81 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом, который предусматривал увеличение спроса на 220.000 баррелей в сутки.

Спрос на нефть за 2018 год, согласно прогнозу, вырос на 520.000 баррелей в сутки до 20,48 миллиона баррелей, сообщило EIA, слегка повысив предыдущий прогноз, согласно которому спрос увеличился на 510.000 баррелей в сутки до 20,47 миллиона баррелей в сутки.