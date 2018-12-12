Таиланд предложил туристам путешествовать без налички

В Таиланде для путешественников запустили банковские карты Visit Thailand, которые можно пополнять в любой валюте.

"Сеть пунктов обмена валют Super Rich представила карту Visit Thailand, позволяющую туристам путешествовать по Тайланду без наличных денег", - говорится в сообщении NNT.

Приобрести карту можно в Международном аэропорту Бангкока "Суварнабхуми" и филиалах Super Rich по всему Таиланду. Ее стоимость составляет 150 бат.

Путешественники могут пополнять Visit Thailand в любой валюте без комиссии. После пополнения баланса карта может быть использована для оплаты различных услуг и товаров в торговых точках, принимающих Master Card.

Кроме того, пользователи могут загрузить на свой смартфон приложение Visit Thailand Card, чтобы отслеживать историю платежей и управлять ими.

По словам тайского вице-премьер-министра Праджина Джунтонга, правительство работает над тем, чтобы превратить Таиланд в страну с цифровой экономикой, в которой финансовые технологии используются во всех секторах. Visit Thailand Card предоставит путешественникам большую безопасность, поскольку им не нужно будет иметь при себе наличные деньги, добавил чиновник.

Тайское правительство приняло решение об отмене визовых требований для граждан Украины, прибывающих в королевство с туристической целью на срок до 30 суток.