Терезу Мэй ожидает вотум о недоверии в парламентской фракции

На фоне разногласий по поводу "Брекзита", премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в среду вечером ожидает голосование о доверии в парламентской фракции ее Консервативной партии.

Консерваторам в среду, 12 декабря, удалось набрать необходимое количество голосов для инициирования вотума о недоверии Терезе Мэй как лидеру Консервативной партии, сообщил председатель влиятельного парламентского комитета 1922 Грэм Брейди.

В случае если Мэй будет выражено недоверие, она не сможет удержаться и на посту премьер-министра Великобритании. Голосование должно состояться между 18 и 20 часами по местному времени (между 21 и 23 часами МСК). Результаты вотума будут обнародованы еще вечером.

Тереза Мэй обещала всеми силами бороться за победу на предстоящем в партийной фракции голосовании о недоверии к ней. "Я буду защищаться всеми средствами, которые у меня есть", - сказала она, выступая с коротким заявлением возле своего офиса на Даунинг-стрит.

Необходимый кворум для инициирования вотума о недоверии Мэй удалось обеспечить благодаря ультраконсервативному политику Джейкобу Рис-Моггу. Он заявил о недоверии Мэй вскоре после обнародование договора о порядке и условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. Однако первая попытка набрать как минимум 48 голосов в поддержку проведения вотума оказалась безуспешной.

Рис-Могг возглавляет депутатскую группу в консервативной фракции в составе 80 парламентариев, придерживающихся жесткой линии в вопросе о "Брекзите". Для того чтобы выразить недоверие Мэй, консерваторам необходимо получить большинство голосов в консервативной фракции, насчитывающей 315 депутатов.

Однако многие наблюдатели сомневаются, что противникам премьер-министра удастся заручиться необходимым большинством. Если они проиграют, то в следующий раз они смогут поставить этот вопрос на голосование только через год.