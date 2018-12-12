В странах Европы и Центральной Азии почти 20 млн недоедающих - ФАО

Более 14 миллионов взрослых и почти 5 миллионов детей в Европе и Центральной Азии страдают от недоедания, сообщается в новом докладе Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). В период с 2015 по 2017 годы около 20 миллионов жителей региона страдали от нехватки продуктов питания.

"Мы хотим добиться того, чтобы у каждого жителя региона была возможность приобретать питательные продукты, - отметила специалист ФАО Ариэлла Глинни, чьи слова цитирует центр новостей ООН. - Чтобы это сделать, нам нужно лучше изучить ситуацию среди разных групп населения и решать глубинные проблемы, такие как нищета, экономическое и социальное неравенство, конфликты и многие другие".

В странах Центральной Азии число недоедающих начало расти в 2016-2017 годы. Кроме того, на Кавказе, в Центральной Азии и в постсоветских странах Европы женщины страдают от недоедания намного больше, чем мужчины. "Это говорит о существующей в регионе фундаментальной проблеме гендерного неравенства, которая сказывается на доступности продуктов и их потреблении, - подчеркивает Ариэлла Глинни. - Чтобы обеспечить необходимое питание всем людям, независимо от пола, нам нужно принимать меры на всех уровнях".

У экспертов глубокую тревогу вызывает и рост числа людей, страдающих от излишнего веса и ожирения. Порядка 200 миллионов человек, а это четверть взрослого населения региона, на данный момент страдают ожирением, что создает большую нагрузку на систему медицинского обслуживания.

Многие страны региона, преодолев проблему недоедания и недостатка микроэлементов, сконцентрировались на решении проблем, связанных с излишним потреблением жиров, сахара, мяса, молочных продуктов, а также сидячим образом жизни. В ФАО считают, что питание должно быть залогом здоровья и долголетия, а не угрозой для жизни и благополучия людей.