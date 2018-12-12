Последнее обновление: 12.12.2018 13:46

ЕС предложит Швейцарии еще полгода для обсуждение нового соглашения

Европейская комиссия предложит Швейцарии еще шесть месяцев для согласования нового соглашения, которое будет регулировать отношения страны с Европейским Союзом.

"Во вторник Европейская комиссия решила предложить Швейцарии еще дополнительно шесть месяцев, чтобы договориться относительно нового соглашения о будущих отношениях страны с Европейским Союзом", - говорится в сообщении Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По словам одного собеседника, это последний жест доброй воли от Еврокомиссии.

По данным СМИ, политическое решение, которое будет формализовано после переговоров с лидерами ЕС 14 декабря, в частности позволит швейцарским фондовым биржам поддерживать доступ к клиентам из ЕС до конца июня.

Как известно, между Швейцарией и ЕС идет спор из-за рамочного соглашения, которое должно заменить действующие 120 соглашений в различных отраслях, которые сейчас регулируют отношения Швейцарии с сообществом. ЕС сделал соглашение предпосылкой для дальнейшего признания швейцарской биржи MiFiD II.

Швейцарское правительство отказалось принять новое соглашение о будущих отношениях с ЕС до конца этого года и заявило, что вернется к этому вопросу весной 2019 года после политических консультаций.

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