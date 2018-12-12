Последнее обновление: 12.12.2018 13:46

Турция построит на Черном море еще одну военную базу

Турция построит еще одну военную базу в районе Трабзона на Черном море, в порту Чамбурну. Об этом сообщает Milliyet со ссылкой на Министерство обороны.

«Это будет 9-я база ВМС Турции. На ней будут проходить службу 400 военнослужащих, 200 человек гражданского персонала», - говорится в сообщении.

Планируется, что на базе будут размещаться фрегаты, подводные лодки и ракетные катера, а также суда материально-технического обеспечения.

По мнению экспертов, это поможет Турции усилить позиции на Черном море.

Как отмечает издание, решение о строительстве базы было объявлено после того, как в текущем месяце была завершена прокладка морской части газопровода «Турецкий поток», и после атаки ВС России украинских кораблей в Керченском проливе. По данным издания, командующий ВМС Турции адмирал Аднан Оздал лично участвовал в выборе места для строительства военно-морской базы.

На сегодня ВМС Турции занимают 8 баз на 4 морях.

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