Последнее обновление: 12.12.2018 10:07

Франция усилит контроль на границах после инцидента в Страсбурге

Франция усиливает контроль на границах после инцидента со стрельбой в Страсбурге, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в ночь на среду прибывший в город.

"Власти приняли решение объявить наивысший уровень угрозы теракта. Будет реализован усиленный контроль на границах. Также усиленный контроль будет осуществляться и на всех рождественских рынках на территории страны", - сказал министр на пресс-конференции.

По данным МВД, в результате стрельбы рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге погибли трое, 12 ранены. Преступник пока не пойман. По информации СМИ, подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга, ранее он был судим за вооруженное нападение.

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