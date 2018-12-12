Франция усилит контроль на границах после инцидента в Страсбурге

Франция усиливает контроль на границах после инцидента со стрельбой в Страсбурге, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в ночь на среду прибывший в город.

"Власти приняли решение объявить наивысший уровень угрозы теракта. Будет реализован усиленный контроль на границах. Также усиленный контроль будет осуществляться и на всех рождественских рынках на территории страны", - сказал министр на пресс-конференции.

По данным МВД, в результате стрельбы рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге погибли трое, 12 ранены. Преступник пока не пойман. По информации СМИ, подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга, ранее он был судим за вооруженное нападение.