Последнее обновление: 12.12.2018 10:07

ЕП одобрил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену

Европейский парламент проголосовал за немедленное принятие Румынии и Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство.

За принятие резолюции проголосовали 514 депутатов, против - 107, воздержались 38 человек.

"Европейский парламент рекомендует Совету ЕС немедленно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону и не связывать вступление этих стран в Шенген с результатами отчета Механизма сотрудничества и проверки", - говорится в документе.

Вместе с тем члены комитета Европарламента по гражданским свободам считают, что неприятие Румынии и Болгарии к Шенгену могут иметь негативные последствия и снизить уровень доверия граждан к институтам ЕС.

Чтобы решение по этому вопросу было принято окончательно, его единогласно должны поддержать все страны-члены ЕС на заседании Совета ЕС.

Как сообщалось, Болгария ужесточила визовый режим с 1 августа 2018 года.

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