В Бразилии заявили о намерении выйти из миграционного пакта ООН

Правительство избранного президента Жаира Болсонару выйдет из миграционного пакта ООН, принятого в понедельник в Марокко, заявил будущий глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

"Правительство Болсонару выйдет из глобального миграционного пакта ООН, который принимают в Марракеше и который представляет собой неподходящий инструмент для решения проблемы", - сообщил политик в Twitter.

Правительство Болсонару приступит к работе после 1 января 2019 года, когда состоится церемония инаугурации нового главы государства.

Будущий министр также отметил, что вопрос иммиграции должен решаться не на глобальном уровне, "а в соответствии с реалиями и суверенитетом каждого отдельного государства".

"Иммиграция приветствуется, но она не должна быть беспорядочной", - добавил Эрнесту Араужу.

По его словам, Бразилия будет стремиться принять нормативную базу, которая была бы совместима с положением в государстве и способствовала бы "благосостоянию бразильских граждан и иностранцев".

В понедельник межправительственная конференция ООН утвердила Глобальный пакт безопасной, упорядоченной и легальной миграции в марокканском городе Марракеш при участии делегаций разного уровня из более чем 150 государств.

Ранее о своем намерении не присоединяться к соглашению заявило правительство Чили.

США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. С аналогичными заявлениями позже выступил еще ряд стран, в частности, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Израиль, Швейцария и Австралия.