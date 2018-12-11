Китайские ученые нашли способ сделать Марс плодородным

Китайские ученые нашли способ превратить марсианские пески в плодородные почвы. Для этого в будущем предлагается использовать микроводоросли, при помощи которых можно "нарастить" на голом песке несколько сантиметров плодородной почвы за несколько лет.

Соответствующие технологии отработаны и проверены десятилетиями практики по борьбе с опустыниванием в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Распыление микроводорослей над безжизненными песками позволило остановить процесс опустынивания на огромных территориях. Микроводоросли "цементируют" песок и начинают бурное размножение, создавая почву.

"Обычно на формирование сантиметрового слоя почвы уходит до ста лет, на формирование 20 сантиметров почвы – 2000. Однако (при помощи микроводорослей) мы нашли способ нарастить на голом песке несколько сантиметров почвы за считаные годы", - рассказал научный сотрудник Института гидробиологии при Академии наук КНР Лю Юндин.

По его словам, в отдельных страдавших от опустынивания районах Синьцзяна при помощи распыления микроводорослей удалось увеличить процент растительного покрова с 15% до 80% территории.

Ученые уверены, что использование микроводорослей крайне перспективно в марсианских условиях потому, что они крайне неприхотливы, могут выдерживать ультрафиолетовое излучение и засухи. Кроме того, микроводоросли крайне эффективно вырабатывают кислород: в 15 раз больше обычных деревьев, а также являются прекрасным источником протеина. Эти характеристики микроводорослей помогут решить многие проблемы первых колонистов на Марсе, считают исследователи.