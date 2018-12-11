В Дании проходят митинги против "центра" для беженцев на инфекционном полигоне

В Дании в понедельник состоялись демонстрации против правительственных планов отправлять беженцев на остров Линдхольм на юго-востоке страны. Об этом пишет Anadolu.

"На 70-годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека тысячи датчан вышли на протест в столице страны Копенгагене и втором по величине городе Орхус, чтобы призвать правительство отказаться от плана отправлять беженцев на остров Линдхольм на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.

Девять неправительственных организаций принимали участие в демонстрациях, включая Action Aid Denmark, Amnesty International и Save the Children.

Призывая правительство отменить план по ограничению въезда в страну беженцев по квотам ООН, генеральный секретарь Action Aid Denmark Тим Уайт заявил агентству Anadolu, что решение о содержания беженцев на острове Линдхольм является абсолютно неправильным.

Правительство Дании планирует создать "въездной центр" для беженцев на острове Линдхольм общей площадью 7 га, который ранее использовался техническим университетом Дании для исследования инфекционных болезней животных.

Как сообщалось, в последние дни в Германии проходят демонстрации против Миграционного соглашения ООН, участники акций обвиняют канцлера и правительство ФРГ в предательстве национальных интересов.