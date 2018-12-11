Последнее обновление: 11.12.2018 15:14

В Таиланде отменили четырехлетний запрет на политическую деятельность

Действовавший в Таиланде с мая 2014 года запрет на политическую деятельность в любой форме отменен во вторник приказом руководителя Национального совета мира и порядка (НСМП, военное правительство с законодательными полномочиями) генерала Праюта Чан-Оча.

"Приказ руководителя НСМП о разрешении политической деятельности населению и политическим партиям" опубликован в Royal Government Gazette, специальном государственном издании, в котором публикуются новые законы, приказы и указы. Они вступают в силу с момента публикации.

В приказе говорится, что в связи с предстоящим началом избирательной кампании к выборам, назначенным на 24 февраля, НСМП отменяет запрет на политическую деятельность и все запреты, касающиеся политических митингов и собраний, съездов политических партий, производства и распространения предвыборной агитационной печатной продукции, агитационных мероприятий и выступлений в СМИ, а также других аспектов политической деятельности.

Ранее во вторник избирком Таиланда объявил о назначении первых с 2011 года всеобщих парламентских выборов на 24 февраля 2019 года.

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