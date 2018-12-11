Страны ГУАМ и Канада хотят договориться о свободной торговле

Между членами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) и Канадой может появиться новая программа экономического сотрудничества. Об этом говорится в совместном пресс-релизе, распространенном МИД Канады по итогам встречи между Христею Фриланд и главами МИД стран-членов ГУАМ.

“Стороны обсудили возможность учреждения программы сотрудничества ГУАМ-Канада, которая облегчит превращение региона в зону мира, стабильности и устойчивого развития. В этом контексте Стороны поделились взглядами на возможности сотрудничества в сферах общего интереса, среди которых: транспортный коридор ГУАМ, торговля и инвестиции, а также создание зоны свободной торговли”, - заявили в МИД Канады.

Кроме этого, участники переговоров подчеркнули “важность консолидированных международных усилий, направленных на достижение скорейшего и мирного решения конфликтов в зоне ГУАМ, основываясь на принципах международного права”. “Стороны выразили общую стревоженость безопасностью и гуманитарными последствиями нерешенных конфликтов в Европе. Они также выразили обеспокоенность серьезным инцидентом в Азовском море и призвали к немедленному освобождению украинских моряков и судов”, - заверили во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что встреча главы МИД Канады Христи Фриланд с ее коллегами из Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы состоялась в Милане на полях министерского саммита ОБСЕ.