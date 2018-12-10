Последнее обновление: 10.12.2018 14:50

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян

Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ.

Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», сообщил Андреев.

Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России (а также США) — Британские Виргинские острова, на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.

«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов — «панамского досье», — отметил Андреев. По его словам, информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

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