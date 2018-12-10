КС Молдовы временно отстранил Додона от должности

Конституционный суд (КС) Молдовы временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, чтобы утвердить пять законов, не получивших его одобрения.

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа выполнить конституциональные обязательства и промульгировать (одобрить) законы, утвержденные парламентом. На основании 91 статьи конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы", - заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Запрос о временной отставке Додона был направлен в КС спикером парламента Андрианом Канду и депутатом-демократом Сергеем Сырбу. В документе они указали, что президент отказался подписать пять повторно одобренных парламентом законов. Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе о ТВ- и радиовещании, а также двух законов о карабинерах, которые будут подчиняться не только главе государства, но и правительству.

Согласно конституции Молдовы, президент имеет право один раз вернуть на рассмотрение парламента закон, с которым не согласен. При повторном отказе подписать вновь утвержденный парламентом закон, даже если депутаты не внесли в него никаких изменений, главу республики могут временно отстранить от должности.

Додона четырежды временно отстраняли от обязанностей. Указы и законы, не одобренные президентом, подписал спикер парламента Андриан Канду.

Противостояние президента Молдовы с правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону ЕС.