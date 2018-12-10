Последнее обновление: 10.12.2018 14:50

ООН озвучила потери мировой экономики от коррупции и взяток

Ежегодные потери мировой экономики в результате коррупции составляют 2,6 триллиона долларов, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 триллион долларов. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

"По данным Всемирного экономического форума, ежегодные потери, связанные с коррупцией, составляют не менее 2,6 трлн долл. или 5% мирового валового внутреннего продукта", - отметил Гутерриш, которого цитирует пресс-служба организации.

Он добавил, что коррупция "существует во всех странах, является посягательством на ценности и идеалы ООН, подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений".

"Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению целей устойчивого развития", - заявил Гутерриш и призвал объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.

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