В Марокко сегодня подпишут миграционный пакт ООН

В понедельник, 10 декабря, на саммите в Марракеше будет формально одобрен миграционный пакт ООН.

"Политики со всего мира соберутся в понедельник в Марокко на большую конференцию, чтобы поддержать пакт о миграции Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении AFP.

Глобальный договор ООН о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции был доработан в июле после 18 месяцев переговоров. Он должен бить официально принят в ходе двухдневного саммита в Марракеше, который стартует сегодня, 10 декабря.

Правительство США заявило о несогласии с пактом в конце прошлого года, и с тех пор Австралия, Австрия, Чешская Республика, Доминиканская Республика, Венгрия, Латвия, Польша и Словакия также отказались подписывать соглашение.

Однако многие другие лидеры стран во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель намерены поддержать пакт, Альянс по-прежнему настроен оптимистично в отношении успеха миграционного соглашения.