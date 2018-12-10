Последнее обновление: 10.12.2018 14:50

Бывшая правящая Республиканская партия Армении не проходит в парламент

Бывшая правящая Республиканская партия Армении не проходит в новый парламент, свидетельствуют первые данные ЦИК по итогам внеочередных выборов.

По итогам подсчета голосов со 187 избирательных участков из 2010, РПА набирает 4,05% при необходимых 5%. По предварительным данным, лидирует блок и.о. премьера Николы Пашиняна "Мой шаг" 67,24%.

В первых в истории страны досрочных парламентских выборах приняли участие два блока и девять партий. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. При этом, согласного законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.

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