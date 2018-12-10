Последнее обновление: 10.12.2018 14:50

США и арабские страны могут создать ближневосточный аналог НАТО

Ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии". Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Работа продолжается, и обе стороны хотят, чтобы это произошло", - сказал аль-Джубейр, добавив, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance). По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.

"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сообщил аль-Джубейр.

Свое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по окончании саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA. В некоторых СМИ появлялись указания на то, что новый альянс будет похож на НАТО.

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