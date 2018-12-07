Последнее обновление: 07.12.2018 17:30

Латвия последней из стран ЕС отказалась от миграционного пакта ООН

Латвия присоединилась к группе стран ЕС, отказавшихся подписывать миграционный пакт ООН.

«Латвия стала последней из ряда стран ЕС, отказавшихся от не имеющего обязательной силы миграционного пакта Организации Объединенных Наций», - говорится в сообщении EUobserver.

Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Чехия, Швейцария и США также отказались подписывать соглашение.

Пакт предполагается формально одобрить на саммите, который состоится с 10 по 11 декабря в марокканском городе Марракеш. Необязательный миграционный пакт ООН касается таких вопросов, как защита мигрирующих людей, интеграция их в новые страны и возвращение их в родные страны.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование