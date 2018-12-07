Латвия последней из стран ЕС отказалась от миграционного пакта ООН

Латвия присоединилась к группе стран ЕС, отказавшихся подписывать миграционный пакт ООН.

«Латвия стала последней из ряда стран ЕС, отказавшихся от не имеющего обязательной силы миграционного пакта Организации Объединенных Наций», - говорится в сообщении EUobserver.

Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Чехия, Швейцария и США также отказались подписывать соглашение.

Пакт предполагается формально одобрить на саммите, который состоится с 10 по 11 декабря в марокканском городе Марракеш. Необязательный миграционный пакт ООН касается таких вопросов, как защита мигрирующих людей, интеграция их в новые страны и возвращение их в родные страны.