Проблемы GE с газовыми турбинами вышли на глобальный уровень

Электроэнергетические компании останавливают для ремонта как минимум 18 новейших газовых турбин General Electric Co на электростанциях сразу в нескольких странах, от Тайваня до Франции, сообщили операторы предприятий и специалисты в отрасли.

GE зарезервирует $480 миллионов для ремонта турбин моделей 9HA, 7HA и 9FB на фоне реструктуризации энергетического подразделения. Конгломерат отказался сообщить, сколько турбин было остановлено и когда будет произведена замена компонентов в 130 турбинах этих моделей, в случае, если это потребуется.

Операторы электростанций в Японии, Франции, США и на Тайване остановили или планируют остановить как минимум 18 из 55 новых турбин класса HA, поставленных GE, показали данные отрасли во Франции и беседы с более чем 20 специалистами в энергетической сфере, в том числе с топ-менеджерами, операторами электростанций, страховыми экспертами, инженерами и консультантами, напрямую знакомыми с работой турбин GE.

Директор газового подразделения GE Чак Ньюджент преуменьшил значимость остановки работы турбин и французских данных, сказав, что турбины GE работают “крайне эффективно”, несмотря на необходимость провести “досрочный ремонт”.

Ранее GE сообщила, что в числе турбин, которым необходим ремонт, оказались четыре турбины модели 7HA в Техасе, работа которых была приостановлена после того, как в сентябре в лопатках одной из них возникла неисправность из-за окисления. Эти турбины входят в те 18, эксплуатация которых будет приостановлена.

На снимках принадлежащей Exelon Corp поврежденной турбины, которые изучил Reuters, видны десятки искривленных и поломанных лопаток. Компания сообщила, что после двухмесячного ремонта турбины возобновили работу.

GE сообщила, что выявила проблему с окислением в 2015 году и разработала способ ее устранения до поломки в Техасе.

Три оператора электростанций, использующих оборудование GE, которые останавливают турбины для ремонта лопаток, - Invenergy, Exelon и Tennessee Valley Authority - сообщили Reuters, что GE незамедлительно реагирует на просьбу установить новые лопатки, делая это бесплатно по гарантии.

После проблем в Техасе государственная электроэнергетическая компания Electricite de France закрыла электростанцию в городе Бушен на севере Франции на месяц начиная с конца сентября для замены лопаток. Электростанция в Бушене первой в мире установила турбины GE модели 9HA.

Электростанция останавливала турбины 86 раз в период с января 2017 года по октябрь 2018 года из-за сбоев в работе оборудования, проверок и других причин - в среднем в пять раз чаще, чем станции, на которых установлены турбины других компаний, показали данные французского оператора энергосистем RTE, проанализированные Reuters. Агентство не учитывало остановку работы турбин для запланированного техобслуживания.

Согласно французским данным, электростанции с турбинами GE в стране закрывались на ремонт или проверку в среднем более чем в два раза чаще, чем станции, оснащенные газовыми турбинами других компаний - Alstom, Siemens AG и Ansaldo Energia SpA. GE приобрела энергетическое подразделение Alstom в 2015 году.

Представители GE и Electricite de France (EDF) сказали Рейтер, что данные RTE, независимого дочернего предприятия EDF, “не являются ошибочными”, но не должны использоваться для оценки работы турбин, поскольку некоторые сбои могли быть вызваны другим оборудованием, используемым на электростанциях.

RTE, Siemens AG и Ansaldo Energia SpA отказались от комментариев.

Хотя на долю электростанций GE все еще приходится около 30 процентов производимой в мире электроэнергии, компания опустилась с первого на третье место по числу новых заказов на турбины с точки зрения мощности, уступив Mitsubishi и Siemens, показали данные McCoy Power Reports.

GE сообщила, что приняла заказы на поставку семи турбин модели HA за первые девять месяцев текущего года - вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.