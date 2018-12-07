Последнее обновление: 07.12.2018 12:41

Cкоростной тоннель под Лос-Анджелесом откроют позже, чем планировалось

Подземный тоннель под Лос-Анджелесом, проложенный The Boring Company Илона Маска, откроют 18 декабря - с восьмидневной задержкой от начальной даты. Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

"Запуск тоннеля Boring Company состоится 18 декабря. Больше, чем открытие. Будут запущены модифицированные автомобили и лифты для авто", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Илон Маск анонсировал открытие скоростного подземного тоннеля под Лос-Анджелесом на 10 декабря 2018 года.

28 июня 2017 года Маск объявил о начале строительства тоннеля под Лос-Анджелесом, в котором пройдет высокоскоростная автомобильная трасса. Позже он показал проект электробуса для тоннелей под городами.

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