США призвали РФ избавиться от крылатых ракет, нарушающих ДРСМД

Россия должна отказаться от крылатых ракет 9M729 или сократить дальность их полёта, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и избежать выхода из него Вашингтона, сказала в четверг высокопоставленный чиновник США.

“Либо вы избавитесь от системы, избавитесь от пусковой установки, либо измените систему, чтобы ее дальность не превышала допустимую” на поддающейся проверке основе, сказала заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Во вторник США выдвинули России ультиматум, дав 60 дней, чтобы прекратить то, что Вашингтон называет нарушением ДРСМД, и пригрозили выходом из договора.

Перспектива аннулирования соглашения тревожит европейских союзников США, которые боятся, что оно чревато новой гонкой ядерных вооружений Москвы и Вашингтона, а сама Европа в таком случае может превратиться в поле боя.

“Мы сохраняем приверженность контролю над вооружениями, но нам нужен надежный партнер, и Россия не является таковым в отношении ДРСМД, а в сущности и в отношении других соглашений, которые она нарушает”, - сказал посол США в РФ Джон Хантсман.

Россия отрицает, что разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования средней дальности, способные нести ядерные боеголовки и за короткое время достичь европейских городов.

Президент РФ Владимир Путин в среду сказал, что, если США начнут разрабатывать ракеты, запрещенные договором, Москва будет делать то же.