Последнее обновление: 07.12.2018 12:41

Южная Корея решила закупить в США ракеты "корабль-воздух"

Южная Корея решила закупить новую партию американских ракет SM-2 класса "корабль-воздух" для оснащения трех новых миноносцев с системами "Иджис" (Aegis), сообщило управление по закупкам вооружений южнокорейского министерства обороны.

Решение было принято в пятницу на заседании комитета содействия оборонным закупкам военного ведомства.

Ракеты SM-2 будут дополнительно закуплены в США для строящихся миноносцев KDX-III Batch-II. Кроме того, комитет одобрил также предоставление корпорации "Ханхва" (Hanwha) права производства ракет для систем залпового огня калибром 230 миллиметров.

Как сообщило агентство Рёнхап, стоимость закупки американских ракет до 2023 года составит 340 миллиардов вон (около 304 миллиона долларов). Стоимость разработки собственных ракет для систем залпового огня "Чхунму" составит 42 милиарда вон.

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