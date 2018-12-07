Япония намерена запретить продукцию Huawei и ZTE для госучреждений

Власти Японии намерены запретить закупки для государственных учреждений страны телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei Technologies и ZTE, опасаясь шпионажа со стороны китайских спецслужб, сообщили в пятницу японские СМИ.

Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже, согласно газете Wall Street Journal. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которой широко используют продукцию Huawei.

Вопрос о запрете на использования госструктурами Японии Huawei и ZTE будет рассмотрен в понедельник 10 декабря правительством в Токио, но так, чтобы названия этих компаний открыто не назывались во избежание осложнений в отношениях с Пекином, сообщило со ссылкой на анонимные источники агентство Киодо.

"В мире обеспокоены связями этих двух компаний с китайским правительством. Но нам надо сделать так, чтобы не помешать улучшению отношений с Китаем", - приводит Киодо слова своего источника.

Как сообщила газета "Иомиури", правительство исключит закупки продукции даже японских компаний, если они использовали компоненты Huawei и ZTE.

Финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США и якобы подозревается в нарушении санкций по Ирану. США запрашивают экстрадицию Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских торговых санкций. Китайское посольство в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.