Последнее обновление: 06.12.2018 18:54

Заседание ОПЕК завершилось без договоренностей об объемах сокращения нефтедобычи

Заседание ОПЕК в Вене завершилось в четверг без договоренностей об объемах сокращения нефтедобычи, сообщает Reuters со ссылкой на представителя одной из стран картеля.

По его словам, обсуждение продолжится в пятницу вместе со странами, не входящими в ОПЕК.

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла покинул заседание, передает "Интерфакс" из Вены. Для Ливии может быть продлено освобождение от общих договоренностей ОПЕК.

Между тем, по словам источников Bloomberg, переговоры продолжаются в здании секретариата ОПЕК в Вене.

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