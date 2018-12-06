Лукашенко хочет газ по $70 за тыс. куб. м, а не по $130

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудили вопросы ценообразования на газ.

Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для российских - $70 (в соседней Смоленской области).

На это, пишут российские СМИ, Путин ответил, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130. Он предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.