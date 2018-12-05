Контроль за добычей поддержит цены на нефть в среднесрочной перспективе - Fitch

Контроль за уровнем добычи нефти странами ОПЕК+ имеет ключевое значение для цен на нефть в среднесрочной перспективе, сообщило международное рейтинговое агентство Fitch в среду.

Согласно оценкам Fitch, механизмы контроля нефтедобычи поддержат цены на нефть марки Brent в среднесрочной перспективе в коридоре $60-65 за баррель. В долгосрочной перспективе можно ожидать снижения цен ниже отметки $60 за баррель.

Агентство сохранило прогноз средней цены нефти Brent в 2019 году на уровне $65 за баррель, ссылаясь на значительный рост спроса, который будет покрываться за счет увеличения поставок из США.

“В целом, предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет достаточным в 2019 году”, - говорится в сообщении Fitch.

По данным агентства, в ближайшем будущем динамика цен на нефть будет определяться решением, которое примут Организация стран-нефтеэкспортеров и ее союзники вне картеля на заседании 6-7 декабря.

“Мы полагаем, что, несмотря на давление со стороны США, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что основные нефтепроизводители договорятся о некотором сокращении добычи для стабилизации рынка, хотя этого вряд ли будет достаточно, чтобы сбалансировать рынок в 2019 году. Это должно привести к незначительному росту цен на нефть”.

Прогноз средней цены Brent на 2020 и 2021 годы повышен до $62,5 за баррель и $60 за баррель соответственно.

Прогноз стоимости нефти на долгосрочную перспективу остался неизменным - $57,5 за баррель для нефти Brent и $55 за баррель для WTI.