JPMorgan повысил вероятность отмены Brexit до 40%

Вероятность того, что Британия останется в Евросоюзе выросла до 40 с 20 процентов, полагают экономисты JPMorgan, ссылаясь на озвученное накануне мнение Европейского суда о том, что Лондон может отменить Brexit в одностороннем порядке

“Похоже, что у Соединенного королевства теперь есть шанс в одностороннем порядке отменить (Brexit) и взять время для того, чтобы решить, что будет дальше. За это время можно провести второй референдум на условиях, полностью определенных Соединенным королевством”, - говорится в записке сотрудника JPMorgan Малкольма Барра.

Эксперт повысил вероятность “жесткого” сценария Brexit до 20 с 10 процентов и снизил вероятность “мягкого” сценария до 50 с 60 процентов.