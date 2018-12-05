Последнее обновление: 05.12.2018 18:07

Во Франции более 600 АЗС полностью или частично остались без топлива

Более 600 заправочных станций во Франции полностью или частично остались без топлива на фоне протестов против повышения цен на него, свидетельствует приложение Essence&Co, аккумулирующее данные по стоимости и наличию бензина и дизтоплива во Франции.

Согласно онлайн-карте, которая обновляется в режиме реального времени, в настоящее время полностью топливо отсутствует на 255 АЗС, тогда как еще 367 заправок столкнулись с частичным отсутствием топлива.

Недостаток бензина и дизеля на заправочных станциях стал следствием блокирования протестующими французами нефтехранилищ и дорог, по которым топливо доставляется на заправки.

Возмущенные запланированным с 1 января 2019 года ростом цен на бензин французы в середине ноября стали массово выходить на улицы по всей стране. Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на протесты движения "желтых жилетов", продолжающихся в стране более трех недель, заявил о ряде шагов для успокоения ситуации, среди них — полугодовой мораторий на рост налогов на топливо, а также проведение дебатов на национальном уровне по теме налогов и возможным изменениям налоговой системы. Однако представители движения "желтых жилетов" считают объявленные меры недостаточными.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование